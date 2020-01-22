Гривна снова укрепляется
22 января, 2020, 10:53
После непродолжительного периода ослабления Национальный банк укрепил официальный курс гривны сразу на 7 копеек
Об этом говорится в данных регулятора.
Таким образом официальный курс доллара на 22 января установлен на уровне 24,26 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,97 грн.
- Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 8 копеек, а за выходные национальная валюта потеряла еще 15 копеек.
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