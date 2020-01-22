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Espreso.tvОбществоГривна снова укрепляется

Гривна снова укрепляется


фото: НБУ
После непродолжительного периода ослабления Национальный банк укрепил официальный курс гривны сразу на 7 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом официальный курс доллара на 22 января установлен на уровне 24,26 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,97 грн.

 

 

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