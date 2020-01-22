Гривна снова укрепляется

22 января, 2020, 10:53

После непродолжительного периода ослабления Национальный банк укрепил официальный курс гривны сразу на 7 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом официальный курс доллара на 22 января установлен на уровне 24,26 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,97 грн.