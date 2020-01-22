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Espreso.tvСпортФутболиста "Реала" ограбили в Мадриде

Футболиста "Реала" ограбили в Мадриде


фото: marca.com
В одном из торговых центров Мадрида ограбили форварда "Реала" Мариано Диаса

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, когда Мариано Диас выходил из торгового центра вместе со своей девушкой, к нему подбежал неизвестный грабитель, выхватил пакеты с покупками из рук и начал убегать.

Случайные прохожие сразу погнались за вором, который в итоге бросил сумки и сумел скрыться. Форвард "Реала" забрал вещи и решил не обращаться в полицию.
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