Футболиста "Реала" ограбили в Мадриде

22 января, 2020, 16:31

В одном из торговых центров Мадрида ограбили форварда "Реала" Мариано Диаса

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, когда Мариано Диас выходил из торгового центра вместе со своей девушкой, к нему подбежал неизвестный грабитель, выхватил пакеты с покупками из рук и начал убегать.

Случайные прохожие сразу погнались за вором, который в итоге бросил сумки и сумел скрыться. Форвард "Реала" забрал вещи и решил не обращаться в полицию.