Футболиста "Реала" ограбили в Мадриде
22 января, 2020, 16:31
В одном из торговых центров Мадрида ограбили форварда "Реала" Мариано Диаса
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, когда Мариано Диас выходил из торгового центра вместе со своей девушкой, к нему подбежал неизвестный грабитель, выхватил пакеты с покупками из рук и начал убегать.
Случайные прохожие сразу погнались за вором, который в итоге бросил сумки и сумел скрыться. Форвард "Реала" забрал вещи и решил не обращаться в полицию.
- В октябре испанская полиция задержала членов банды, грабила дома футболистов мадридских клубов "Реал" и "Атлетико"
- Напомним, в феврале 2019-го дом футболиста "Реала" Карима Бензема ограбили, когда он играл против "Барселоны" в Кубке Испании.
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