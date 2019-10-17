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Espreso.tvСпортВ Испании задержали банду, которая грабила футболистов "Реала"

В Испании задержали банду, которая грабила футболистов "Реала"


фото: marca
Испанская полиция задержала членов банды, которая грабила дома футболистов мадридских клубов "Реал" и "Атлетико"

Об этом сообщает Marca.

В ходе операции были проведены четыре задержания в Мадриде и Толедо. Банда регулярно грабила дома футболистов "Реала" и "Атлетико", среди которых оказались Каземиро, Иско и Мората.

От воров также пострадал главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Особенно не повезло игроку "Атлетико" Томасу Парти, в дом которого пытались ворваться дважды за одну неделю.

Ранее жертвами воров в Испании также стали другие футболисты - Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Габриэл Паулиста, Васкес, Эсекьель Гарай, Хоакин, Рафаэль Варан и Уильям Карвальо.

 

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