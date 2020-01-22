 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕвропейские журналисты раскритиковали законопроект о противодействии дезинформации от Минкульта

Европейские журналисты раскритиковали законопроект о противодействии дезинформации от Минкульта

Украинское правительство должно уважать саморегуляцию и автономию журналистов и не вмешиваться в этот процесс

Об этом заявил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Рикардо Гутьеррес, сообщает Радио Свобода .

Он комментировал предложения Министерства культуры, молодежи и спорта к законопроекту о противодействии дезинформации.

"Государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства правительства и не лишая журналистов их прав. ЕФЖ решительно отвергает любое предложение, если бы государство регулировало журналистскую деятельность и накладывало какие-либо ограничения на журналистов", - говорится в заявлении Гутьерреса

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2020 среда

больше новостей

22 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать