Европейские журналисты раскритиковали законопроект о противодействии дезинформации от Минкульта

22 января, 2020, 20:25

Украинское правительство должно уважать саморегуляцию и автономию журналистов и не вмешиваться в этот процесс

Об этом заявил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Рикардо Гутьеррес, сообщает Радио Свобода .

Он комментировал предложения Министерства культуры, молодежи и спорта к законопроекту о противодействии дезинформации.

"Государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства правительства и не лишая журналистов их прав. ЕФЖ решительно отвергает любое предложение, если бы государство регулировало журналистскую деятельность и накладывало какие-либо ограничения на журналистов", - говорится в заявлении Гутьерреса