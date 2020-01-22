Европейские журналисты раскритиковали законопроект о противодействии дезинформации от Минкульта
22 января, 2020, 20:25
Украинское правительство должно уважать саморегуляцию и автономию журналистов и не вмешиваться в этот процесс
Об этом заявил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Рикардо Гутьеррес, сообщает Радио Свобода .
Он комментировал предложения Министерства культуры, молодежи и спорта к законопроекту о противодействии дезинформации.
"Государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства правительства и не лишая журналистов их прав. ЕФЖ решительно отвергает любое предложение, если бы государство регулировало журналистскую деятельность и накладывало какие-либо ограничения на журналистов", - говорится в заявлении Гутьерреса
- Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 17 января представил законопроект о дезинформации.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-