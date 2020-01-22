Это был нокдаун: тренер рассказал подробности спарринга Кличко и Уайлдера
22 января, 2020, 10:27
Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс рассказал, что украинский боксер отправил американца Деонтея Уайлдера во время спарринга
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Бэнкса, слухи о том, что Уайлдер побывал во время тренировочного боя с Кличко в 2012 году в нокауте, не соответствуют действительности. Однако, украинец отправил нынешнего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в нокдаун.
"Побывал ли Уайлдер в глубоком нокауте во время спарринга с Владимиром Нет, этого не было, это неправда. Отправлял его Кличко на настил ринга? Да, это было", - сказал Бэнкс.
Ранее британский тяжеловес Диллиан Уайт, который также находился в тренировочном лагере Кличко, заявил, что украинец нокаутировал Уайлдера.
- Напомним, 18 января в сеть попала видеозапись с фрагментом спарринга Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера.
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