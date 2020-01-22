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Espreso.tvСпортЭто был нокдаун: тренер рассказал подробности спарринга Кличко и Уайлдера

Это был нокдаун: тренер рассказал подробности спарринга Кличко и Уайлдера


фото: BoxingScene
Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс рассказал, что украинский боксер отправил американца Деонтея Уайлдера во время спарринга

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Бэнкса, слухи о том, что Уайлдер побывал во время тренировочного боя с Кличко в 2012 году в нокауте, не соответствуют действительности. Однако, украинец отправил нынешнего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в нокдаун.

"Побывал ли Уайлдер в глубоком нокауте во время спарринга с Владимиром Нет, этого не было, это неправда. Отправлял его Кличко на настил ринга? Да, это было", - сказал Бэнкс.

Ранее британский тяжеловес Диллиан Уайт, который также находился в тренировочном лагере Кличко, заявил, что украинец нокаутировал Уайлдера.

 

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