Это был нокдаун: тренер рассказал подробности спарринга Кличко и Уайлдера

22 января, 2020, 10:27

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс рассказал, что украинский боксер отправил американца Деонтея Уайлдера во время спарринга

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Бэнкса, слухи о том, что Уайлдер побывал во время тренировочного боя с Кличко в 2012 году в нокауте, не соответствуют действительности. Однако, украинец отправил нынешнего чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в нокдаун.

"Побывал ли Уайлдер в глубоком нокауте во время спарринга с Владимиром Нет, этого не было, это неправда. Отправлял его Кличко на настил ринга? Да, это было", - сказал Бэнкс.

Ранее британский тяжеловес Диллиан Уайт, который также находился в тренировочном лагере Кличко, заявил, что украинец нокаутировал Уайлдера.