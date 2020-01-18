В сеть попало уникальное видео боя Кличко против Уайлдера

18 января, 2020, 18:27

В сеть попала видеозапись с фрагментом спарринга украинского боксера Владимира Кличко и американского тяжеловеса Деонтея Уайлдера

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На видео Кличко наносит удары в голову и по корпусу Уайлдера и заставляет его отступить к канатам.

Известно, что Уайлдер находился в лагере Кличко в качестве спарринг-партнера и помогал ему готовиться к боям. Другой спарринг-партнер украинца - британец Диллиан Уайт - заявил, что во время одного из тренировочных поединков Кличко нокаутировал Уайлдера.

A short clip of Wladimir Klitschko sparring Deontay Wilder # WilderFury2



pic.twitter.com/pONxtTsAcF - GiveMeSport Boxing (@GMSBoxing) January 17, 2020