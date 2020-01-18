В сеть попало уникальное видео боя Кличко против Уайлдера
18 января, 2020, 18:27
В сеть попала видеозапись с фрагментом спарринга украинского боксера Владимира Кличко и американского тяжеловеса Деонтея Уайлдера
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На видео Кличко наносит удары в голову и по корпусу Уайлдера и заставляет его отступить к канатам.
Известно, что Уайлдер находился в лагере Кличко в качестве спарринг-партнера и помогал ему готовиться к боям. Другой спарринг-партнер украинца - британец Диллиан Уайт - заявил, что во время одного из тренировочных поединков Кличко нокаутировал Уайлдера.
A short clip of Wladimir Klitschko sparring Deontay Wilder # WilderFury2- GiveMeSport Boxing (@GMSBoxing) January 17, 2020
pic.twitter.com/pONxtTsAcF
- Напомним, 30 декабря 2019 года бой между Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа признан лучшим боксерским поединком десятилетия.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти