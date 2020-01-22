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Espreso.tvОбществоДело "Хизб ут-Тахрир": еще одного фигуранта выпустили из колонии

Дело "Хизб ут-Тахрир": еще одного фигуранта выпустили из колонии


фото: crimeansolidarity
Второй фигурант севастопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Нури Примов вышел из российской колонии в Республике Марий Эл

Об этом сообщила Крымская солидарность в Facebook.

"Нури чувствует себя прекрасно, все хорошо. Сейчас покупаем ему одежду, чтобы он мог переодеть тюремную робу. Все документы, паспорт и дипломы, изъятые во время обыска в Крыму, ему вернули. Надеемся, что завтра он уже будет дома", - сообщил адвокат .

Кямилев отметил, что после освобождения Нури Примова из колонии, их сопровождают, вероятно, сотрудники ФСБ: "Мы вот сейчас ходим по городу и замечаем за собой слежку. Никто не подходит, просто наблюдают, куда мы направляемся. Также под колонией были журналисты канала "Россия 24", от комментариев все, конечно, отказались".

  • Одного из фигурантов севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова освободили из российского заключения в колонии города Курган.

 

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