Дело "Хизб ут-Тахрир": еще одного фигуранта выпустили из колонии
22 января, 2020, 15:11
Второй фигурант севастопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Нури Примов вышел из российской колонии в Республике Марий Эл
Об этом сообщила Крымская солидарность в Facebook.
"Нури чувствует себя прекрасно, все хорошо. Сейчас покупаем ему одежду, чтобы он мог переодеть тюремную робу. Все документы, паспорт и дипломы, изъятые во время обыска в Крыму, ему вернули. Надеемся, что завтра он уже будет дома", - сообщил адвокат .
Кямилев отметил, что после освобождения Нури Примова из колонии, их сопровождают, вероятно, сотрудники ФСБ: "Мы вот сейчас ходим по городу и замечаем за собой слежку. Никто не подходит, просто наблюдают, куда мы направляемся. Также под колонией были журналисты канала "Россия 24", от комментариев все, конечно, отказались".
- Одного из фигурантов севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова освободили из российского заключения в колонии города Курган.
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