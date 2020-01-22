Дело "Хизб ут-Тахрир": украинского политзаключенного Ваитова освободили из российской колонии

22 января, 2020, 11:08

Одного из фигурантов севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова освободили из российского заключения в колонии города Курган

Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев, передает " Крим.Реалии ".

"Рустам Ваитов выглядит как человек, который отсидел в колонии пять лет. Поэтому, прежде всего, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму ", - заявил адвокат.

Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова по "делу Хизб ут-Тахрир", который освободился, отбыв весь срок заключения.

Мужчину осудили по части 2 статьи 205.5 УК России ( "Участие в деятельности террористической организации"). В сентябре 2016 Ваитова приговорили к 5 годам колонии общего режима.