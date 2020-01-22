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Espreso.tvОбществоДела Майдана: убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - Донской

Дела Майдана: убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - Донской


фото: rfe
Прокурор Офиса генерального прокурора Алексей Донской констатирует, что на сегодня убийства участников Революции Достоинства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника не раскрыты

Как передает УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Комментируя состояние расследования дел о событиях во время Революции достоинства в январе 2014 года в центре Киева, он отметил, что "во время этих событий ... пострадали 240 человек, в том числе, 4 человека погибли".

"Первой жертвой был Юрий Вербицкий, и в тот же день, 22 января, был убит Нигоян, Жизневский, Сеник. К сожалению, эти три убийства, на сегодня не раскрыты", - сказал Донской.

По убийству Вербицкого, отметил прокурор, сегодня происходят два судебных процесса: в отношении одного из организаторов преступления и в отношении лица, которое непосредственно было задействовано в похищении пострадавших.

"Еще в отношении 11 лиц объявлен розыск. То есть, эти лица скрываются на территории Российской Федерации", - добавил Донской.

По его словам, продолжается работа по установлению заказчиков этого убийства.

"Даже не установление, а получение доказательственной базы по взаимосвязям лиц, так называемых "титушек", которые непосредственно выполняли данное преступление, и должностных лиц Министерства внутренних дел (а такая информация у нас на сегодня есть), которые были заказчиками непосредственно его совершения", - отметил прокурор.

Донской напомнил, что на сегодня относительно событий января 2014 года в центре Киева о подозрении в совершении преступлений объявлено четырем бывшим чиновникам, 16 бывшим сотрудникам расформированного спецподразделения "Беркут" и 26 гражданским лицам, так называемым "титушкам"

"В данных преступлениях установлены факты непосредственного взаимодействия органов внутренних дел и "титушек" относительно совершения соответствующих преступлений", - добавил представитель прокуратуры.

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