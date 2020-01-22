Арахамия в Давосе давал комментарии российским пропагандистам
Об этом сообщает НВ .
Среди пропагандистив, которым Арахамия дав свой комментарий - телеведущая России 1 и Первого российского канала.
Он заявил о необходимости "сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон" на Донбассе, который должен стать "сильным сигналом за последние пять лет".
Целью своего прибытия в Давос Арахамия назвал продвижение инвестиционных программ.
Также он прокомментировал возможность существования силового плана освобождения Донбасса от оккупационных войск РФ, разработанного СНБО.
"Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направленные на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон гибнут люди, поэтому это такой "микс" ситуаций военной и миротворческих усилий ", - заявил глава фракции Слуга народа.
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