Арахамия в Давосе давал комментарии российским пропагандистам

22 января, 2020, 19:02

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия дал комментарий журналистам российских СМИ на полях Всемирного экономического форума 2020 году в Давосе

Об этом сообщает НВ .

Среди пропагандистив, которым Арахамия дав свой комментарий - телеведущая России 1 и Первого российского канала.

Он заявил о необходимости "сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон" на Донбассе, который должен стать "сильным сигналом за последние пять лет".

Целью своего прибытия в Давос Арахамия назвал продвижение инвестиционных программ.

Также он прокомментировал возможность существования силового плана освобождения Донбасса от оккупационных войск РФ, разработанного СНБО.

"Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направленные на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон гибнут люди, поэтому это такой "микс" ситуаций военной и миротворческих усилий ", - заявил глава фракции Слуга народа.