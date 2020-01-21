Заместителя главы Генштаба РФ обвинили в хищении более $100 млн
21 января, 2020, 16:45
В России заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Халилу Арсланову предъявлено обвинение
Как сообщает Интерфакс, речь идет о двух эпизодах особо крупного мошенничества.
В частности, генерал-полковник обвиняется в хищении 6,7 млрд рублей (более $100 млн) при выполнении госзаказов.
Напомним, что, по информации российских СМИ, Арсланов поставлял в армию дешевую китайскую спецтехнику, переклеивая на ней этикетки и выдавая за российскую.
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