В России подозревают в мошенничестве заместителя начальника генштаба

17 октября, 2019, 22:10

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве заместителю начальника генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову

Вину он не признает, сообщают российские СМИ.

Арсланова обвиняют в соучастии в хищении более двух миллиардов рублей при госзакупках.

Арсланов проходит по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ. "Коммерсант" утверждает, что с высокопоставленного военного взяли подписку о невыезде.

Военная контрразведка россиян узнала о махинациях с показаний бывшего гендиректора "Воентелекома" Александра Давыдова и его подельников, которые заключили досудебные соглашения с Главной военной прокуратурой. Относительно Давыдова расследуют дело о хищении около 500 млн рублей при выполнении госконтрактов, заключенных с Минобороны.