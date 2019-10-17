В России подозревают в мошенничестве заместителя начальника генштаба
17 октября, 2019, 22:10
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве заместителю начальника генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову
Вину он не признает, сообщают российские СМИ.
Арсланова обвиняют в соучастии в хищении более двух миллиардов рублей при госзакупках.
Арсланов проходит по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ. "Коммерсант" утверждает, что с высокопоставленного военного взяли подписку о невыезде.
Военная контрразведка россиян узнала о махинациях с показаний бывшего гендиректора "Воентелекома" Александра Давыдова и его подельников, которые заключили досудебные соглашения с Главной военной прокуратурой. Относительно Давыдова расследуют дело о хищении около 500 млн рублей при выполнении госконтрактов, заключенных с Минобороны.
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