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Espreso.tvОбществоВОЗ предупредила о риске распространения нового вируса за пределы Китая

ВОЗ предупредила о риске распространения нового вируса за пределы Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности распространения коронавируса 2019-nCoV нового типа за пределами Китая

Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, сообщает Reuters .

По его словам, в ближайшее время стоит ожидать распространения новой пневмонии в других странах.

"Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения. Эти цифры быстро меняются. Четыре случая зафиксированы за пределами Китая - два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах", - сказал Язаревич.

При этом китайские власти подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали четыре человека. Все летальные случаи зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

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