В Украине объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС

21 января, 2020, 08:45

21 января Государственная служба чрезвычайных ситуаций предупреждает о сильных порывах ветра в северных и западных областях, в Киеве - до 20 м/с

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

ГСЧС ссылается на данные Укргидрометцентра, который предупреждает о сильном ветре в западных и северных областях.

"По данным УкрГидрометцентра, 21 января в западных и северных областях, в Киеве и Киевской области днем порывы ветра 15-20 м/с, - говорится в предупреждении.

В пресс-службе "Укравтодора" добавляют, что на 6 утра местами небольшой снег во Львовской и Донецкой областях, местами туман в Херсонской области, на остальной территории без существенных осадков. Также местами гололед в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.

В Киеве 21 января осадков не ожидается, ночью -2 ° C, днем -2 ° C.