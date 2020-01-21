В Украине объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС
21 января, 2020, 08:45
21 января Государственная служба чрезвычайных ситуаций предупреждает о сильных порывах ветра в северных и западных областях, в Киеве - до 20 м/с
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
ГСЧС ссылается на данные Укргидрометцентра, который предупреждает о сильном ветре в западных и северных областях.
"По данным УкрГидрометцентра, 21 января в западных и северных областях, в Киеве и Киевской области днем порывы ветра 15-20 м/с, - говорится в предупреждении.
В пресс-службе "Укравтодора" добавляют, что на 6 утра местами небольшой снег во Львовской и Донецкой областях, местами туман в Херсонской области, на остальной территории без существенных осадков. Также местами гололед в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.
В Киеве 21 января осадков не ожидается, ночью -2 ° C, днем -2 ° C.
- Напомним, на 22-23 января в Украине ожидаются осадки .
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