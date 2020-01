Синоптик Диденко предупредила об осадках в ближайшие дни

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Пока антициклонный характер погоды удержится и поэтому осадков завтра не предвидится. Этот небольшой снег, еще и благодаря небольшим минусам, оказался предтечей ближайших осадков, которые ожидаются в Украине 22-23 января", - рассказала синоптик.

Также в Украине ожидается сильный ветер.

Температура воздуха во вторник, 21 января, будет колебаться в пределах от 0 до +4 ° C, на востоке местами от 0 до -2 ° C, на Западе иногда от +4 до +6 ° C.

Ближайшей ночью ожидается от 0 до 3, в Карпатах и горах Крыма от-4 до -8 ° C.

В Киеве 21-го января осадков не ожидается, ночью -2 ° C, днем -2 ° C.

22 января, в День Соборности, в столице станет больше снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений.