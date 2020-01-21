 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Нафтогазе объяснили, почему ЕС снял арест с активов Газпрома

В Нафтогазе объяснили, почему ЕС снял арест с активов Газпрома

Нафтогаз Украины прояснил ситуацию со снятием арестов, которые были наложены на активы Газпрома по искам украинской компании

Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила в Фейсбуке.

"Объясняем. Эти аресты накладывались в активы Газпрома в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, $2,9 млрд. Мы получили $2,9 млрд деньгами от Газпрома 27 декабря 2019 г. Долг взыскан", - заявили в компании.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать