В Нафтогазе объяснили, почему ЕС снял арест с активов Газпрома
21 января, 2020, 10:10
Нафтогаз Украины прояснил ситуацию со снятием арестов, которые были наложены на активы Газпрома по искам украинской компании
Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила в Фейсбуке.
"Объясняем. Эти аресты накладывались в активы Газпрома в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, $2,9 млрд. Мы получили $2,9 млрд деньгами от Газпрома 27 декабря 2019 г. Долг взыскан", - заявили в компании.
- Напомним, недавно стало известно, что после подписания соглашения между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" с активов компании с РФ сняли арест в европейских странах .
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