В Нафтогазе объяснили, почему ЕС снял арест с активов Газпрома

21 января, 2020, 10:10

Нафтогаз Украины прояснил ситуацию со снятием арестов, которые были наложены на активы Газпрома по искам украинской компании

Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила в Фейсбуке.

"Объясняем. Эти аресты накладывались в активы Газпрома в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, $2,9 млрд. Мы получили $2,9 млрд деньгами от Газпрома 27 декабря 2019 г. Долг взыскан", - заявили в компании.