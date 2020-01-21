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Espreso.tvОбществоС активов Газпрома в Европе сняли арест после заключения соглашения с Нафтогазом

С активов Газпрома в Европе сняли арест после заключения соглашения с Нафтогазом

После подписания соглашения между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" с активов компании из РФ сняли арест в европейских странах

Об этом сообщили в Газпроме.

Так, с активов компании сняли арест в Нидерландах, Люксембурге, Англии и Уэльсе. Арест наложили на них для исполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому Газпром должен был заплатить $2,9 млрд Нафтогазу.

Это решение суд принял 28 февраля 2018 г., но Газпром отказывался платить. Тогда Нафтогаз обратился в соответствующие органы в странах Европы с требованием арестовать активы российской компании и добился этого в указанных странах.

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