С активов Газпрома в Европе сняли арест после заключения соглашения с Нафтогазом
21 января, 2020, 09:40
После подписания соглашения между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" с активов компании из РФ сняли арест в европейских странах
Об этом сообщили в Газпроме.
Так, с активов компании сняли арест в Нидерландах, Люксембурге, Англии и Уэльсе. Арест наложили на них для исполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому Газпром должен был заплатить $2,9 млрд Нафтогазу.
Это решение суд принял 28 февраля 2018 г., но Газпром отказывался платить. Тогда Нафтогаз обратился в соответствующие органы в странах Европы с требованием арестовать активы российской компании и добился этого в указанных странах.
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В конце концов "Газпром" в конце декабря 2019 г. выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от других исков к "Газпрому".
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