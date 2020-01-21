Импичмент Трампа поддерживает более половины американцев

21 января, 2020, 11:50

Примерно половина американцев соглашается, что Сенат должен проголосовать за импичмент нынешнего президента США Дональда Трампа, в то же время более двух третей считают необходимым заслушать дополнительных свидетелей по этому делу

Такие данные обнародованы по результатам последнего социологического опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала CNN.

Так, 51% опрошенных граждан США, имеющих право голоса, поддержали необходимость отставки президента по решению верхней палаты американского Конгресса. В то же время 45% избирателей не согласны с этим.

Для того, чтобы Сенат поддержал импичмент, ему необходимо более двух третей голосов, то есть 67 из 100 сенаторов. Таким образом, если брать проекцию этого соотношения на общее население Соединенных Штатов, одобрения идеи импичмента среди американцев пока недостаточно.

В то же время почти семь из 10 опрошенных (69%) заявляют, что судебное разбирательство по делу импичмента в Сенате должно включать слушания с новыми свидетелями, чего добиваются демократы. Для этого сенаторам от демократической партии нужно склонить на свою сторону всего четырех республиканцев в Сенате, чтобы они проголосовали за эту процедуру, и поддержка населения США находится на стороне демократов.

Опрос проводился по телефону в течение периода с 16 по 19 января среди 1156 взрослых респондентов в США.