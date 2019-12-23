В 2020 Минобразования проведет аудит училищ
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Цель - улучшить систему профессиональных училищ в Украине. Министерство составит карту заведений профобразования и определит лучшие из них.
По словам заместителя министра образования Петра Коржевского, аудит нужен, чтобы иметь объективное состояние дел в профессиональном образовании.
"Поставив всех в равные условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети. Как результат, конкурентные заведения смогут получать больше ресурсов для развития и подготовки учащихся", - пояснил Коржевский .
Планируется проведение аудита в два этапа - сначала состоится анкетирование заведений, а позже региональные обсуждения.
Заместитель министра образования также сообщил, что уже есть определенные наработки по анкеты. В частности, там будет информация о самом заведении, состояние помещений, имеющееся оборудование, количество учеников и педагогов, трудоустройство выпускников и так далее.
Стартует аудит уже в январе 2020 года
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