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Espreso.tvОбществоВ 2020 Минобразования проведет аудит училищ

В 2020 Минобразования проведет аудит училищ

Более 740 заведений профобразования, которые сегодня работают в Украине, пройдут аудит

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Цель - улучшить систему профессиональных училищ в Украине. Министерство составит карту заведений профобразования и определит лучшие из них.

По словам заместителя министра образования Петра Коржевского, аудит нужен, чтобы иметь объективное состояние дел в профессиональном образовании.

"Поставив всех в равные условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети. Как результат, конкурентные заведения смогут получать больше ресурсов для развития и подготовки учащихся", - пояснил Коржевский .

Планируется проведение аудита в два этапа - сначала состоится анкетирование заведений, а позже региональные обсуждения.

Заместитель министра образования также сообщил, что уже есть определенные наработки по анкеты. В частности, там будет информация о самом заведении, состояние помещений, имеющееся оборудование, количество учеников и педагогов, трудоустройство выпускников и так далее.

Стартует аудит уже в январе 2020 года

 

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