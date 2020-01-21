Российско-террористические войска обстреляли Красногоровку

21 января, 2020, 14:04

21 января с 11:45 до 12:10 враг осуществлял обстрелы со стороны н.п. Старомихайловка по позициям украинских военных под Красногоровкой

Об этом сообщает пресс-центр ООС при Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донецком направлении", - сообщили военные.

В пресс-центре сообщили, что получасовой обстрел враг осуществлял из стрелкового оружия.

За 21 января потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование своих позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. При этом противник использует противотанковые и противопехотные мины, в т.ч. запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства. Указанные действия оккупантов ухудшают ситуацию с безопасностью и усиливают угрозу жизни гражданского населения", - добавляют в пресс-центре.