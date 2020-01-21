Россияне на Донбассе совершили 10 обстрелов: убит боец ООС, еще один - получил ранения

21 января, 2020, 07:26

В понедельник, 20 января, российские оккупанты на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли по украинским позициям недалеко от населенного пункта Павлополь с ручного противотанкового гранатомета; рядом с Марьинка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку - Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били по Объединенных силах вблизи Майского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

20 января вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один - получил ранение.