Россияне на Донбассе совершили 10 обстрелов: убит боец ООС, еще один - получил ранения
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли по украинским позициям недалеко от населенного пункта Павлополь с ручного противотанкового гранатомета; рядом с Марьинка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку - Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били по Объединенных силах вблизи Майского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.
20 января вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один - получил ранение.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-