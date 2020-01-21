"Пророки гибели Земли": Трамп раскритиковал экологических активистов

21 января, 2020, 16:15

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экологических активистов, которые считают, что человечеству грозит катастрофа

Об этом он сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNN.

"Мы должны отвергать вечных пророков, предсказывающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас время не для пессимизма, а для оптимизма. Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику", - отметил Трамп.

Западные СМИ связали его слова с 17-летней экоактивисткой Гретой Тунберг, которая критикует мировых лидеров за бездействии в том, что касается борьбы с изменением климата.

Вместе с тем Трамп объявил о решении США присоединиться к инициативе Один триллион деревьев, запущенной на форуме в Давосе.