"Пророки гибели Земли": Трамп раскритиковал экологических активистов
21 января, 2020, 16:15
Президент США Дональд Трамп раскритиковал экологических активистов, которые считают, что человечеству грозит катастрофа
Об этом он сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает CNN.
"Мы должны отвергать вечных пророков, предсказывающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас время не для пессимизма, а для оптимизма. Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику", - отметил Трамп.
Западные СМИ связали его слова с 17-летней экоактивисткой Гретой Тунберг, которая критикует мировых лидеров за бездействии в том, что касается борьбы с изменением климата.
Вместе с тем Трамп объявил о решении США присоединиться к инициативе Один триллион деревьев, запущенной на форуме в Давосе.
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