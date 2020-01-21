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Espreso.tvОбщество"Надо закрепить в Конституции "традиционную семью": Тимошенко по легализации однополых браков

"Надо закрепить в Конституции "традиционную семью": Тимошенко по легализации однополых браков


фото: ba.org.ua
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в Конституции следует закрепить "традиционную семью", которую образуют мужчина и женщина
Об этом Тимошенко заявила в эфире "Свободы слова", передает "Украинская правда".
 
"Я к однополым бракам отношусь примерно так: надо закрепить в Конституции традиционную семью, где супруги должны образовывать семью и жить. Если у людей есть другое видение на это, то это их личное дело. Но делать это частью Конституции и наоборот это подталкивать... Я считаю, что это просто какая-то странная история", - Тимошенко.
 
Так Тимошенко отреагировала на вопрос, входит ли она в новое межфракционное "консервативное" объединение "Ценности, достоинство, семья" и поддерживает ли легализацию однополых браков.
 
Она отметила, что участие в объединении зависит от целей этого образования.
 
При этом лидер "Батькивщины" подчеркнула, что каждый человек имеет свою свободу, которую никто не может ограничить.
 
Также она добавила, что украинское общество "на 90% христиане и верующие люди".
 
В статье 51 Конституции отмечается, что "брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".
  • 307 депутатов Рады объединились для защиты вечных семейных ценностей.
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