"Надо закрепить в Конституции "традиционную семью": Тимошенко по легализации однополых браков

21 января, 2020, 16:19

Об этом Тимошенко заявила в эфире "Свободы слова", передает " Украинская правда ".

"Я к однополым бракам отношусь примерно так: надо закрепить в Конституции традиционную семью, где супруги должны образовывать семью и жить. Если у людей есть другое видение на это, то это их личное дело. Но делать это частью Конституции и наоборот это подталкивать... Я считаю, что это просто какая-то странная история", - Тимошенко.

Так Тимошенко отреагировала на вопрос, входит ли она в новое межфракционное "консервативное" объединение "Ценности, достоинство, семья" и поддерживает ли легализацию однополых браков.

Она отметила, что участие в объединении зависит от целей этого образования.

При этом лидер "Батькивщины" подчеркнула, что каждый человек имеет свою свободу, которую никто не может ограничить.

Также она добавила, что украинское общество "на 90% христиане и верующие люди".

В статье 51 Конституции отмечается, что "брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".