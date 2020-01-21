"Надо закрепить в Конституции "традиционную семью": Тимошенко по легализации однополых браков
21 января, 2020, 16:19
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в Конституции следует закрепить "традиционную семью", которую образуют мужчина и женщина
Об этом Тимошенко заявила в эфире "Свободы слова", передает "Украинская правда".
"Я к однополым бракам отношусь примерно так: надо закрепить в Конституции традиционную семью, где супруги должны образовывать семью и жить. Если у людей есть другое видение на это, то это их личное дело. Но делать это частью Конституции и наоборот это подталкивать... Я считаю, что это просто какая-то странная история", - Тимошенко.
Так Тимошенко отреагировала на вопрос, входит ли она в новое межфракционное "консервативное" объединение "Ценности, достоинство, семья" и поддерживает ли легализацию однополых браков.
Она отметила, что участие в объединении зависит от целей этого образования.
При этом лидер "Батькивщины" подчеркнула, что каждый человек имеет свою свободу, которую никто не может ограничить.
Также она добавила, что украинское общество "на 90% христиане и верующие люди".
В статье 51 Конституции отмечается, что "брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".
- 307 депутатов Рады объединились для защиты вечных семейных ценностей.
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