Хави объяснил, почему отказался возглавить "Барселону"
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
По словам Хави, который тренирует катарский "Аль-Садд", он действительно получил предложение возглавить "Барселону", однако отказал каталонцам, поскольку пока не готов к работе в таком клубе.
"Да, я действительно получил предложение от" Барселоны ", но я не принял его, потому что мне еще слишком рано тренировать эту команду. Но это останется моей мечтой на будущее. Прежде всего я сообщил о своем решении семьи, а затем игрокам" Аль-Садда ", потому что они следили за развитием событий. Три дня я был не в лучшем состоянии для работы, но теперь полностью сфокусирован", - сказал Хави.
"Барселона" предлагала Хави тренерский пост накануне освобождения Эрнесто Вальверде, который работал в клубе в течение двух с половиной лет. В итоге на должность был назначен бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен.
- Напомним, 13 января "Барселона" освободил от должности главного тренера Эрнесто Вальверде и назначила на пост Кике Сетьена.
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