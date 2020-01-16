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Espreso.tvСпортХави объяснил, почему отказался возглавить "Барселону"

Хави объяснил, почему отказался возглавить "Барселону"


фото: fcbarcelonanoticias.com
Знаменитый футболист "Барселоны" Хави заявил, что отказался возглавить испанский клуб, так как еще не готов к работе на таком уровне

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

По словам Хави, который тренирует катарский "Аль-Садд", он действительно получил предложение возглавить "Барселону", однако отказал каталонцам, поскольку пока не готов к работе в таком клубе.

"Да, я действительно получил предложение от" Барселоны ", но я не принял его, потому что мне еще слишком рано тренировать эту команду. Но это останется моей мечтой на будущее. Прежде всего я сообщил о своем решении семьи, а затем игрокам" Аль-Садда ", потому что они следили за развитием событий. Три дня я был не в лучшем состоянии для работы, но теперь полностью сфокусирован", - сказал Хави.

"Барселона" предлагала Хави тренерский пост накануне освобождения Эрнесто Вальверде, который работал в клубе в течение двух с половиной лет. В итоге на должность был назначен бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен.

 

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