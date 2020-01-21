Президент ФФУ времен Януковича Коньков может стать советником Павелко

21 января, 2020, 17:27

Бывший глава ФФУ Анатолий Коньков может стать советником нынешнего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко

Об этом сообщает SportArena.

Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков может вернуться в высший руководящий орган украинского футбола.

По информации источника, 70-летний специалист получит должность советника нынешнего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

70-летний Анатолий Коньков возглавлял Федерацию футбола Украины с 2012 до 2015 года. В 1995 году был главным тренером сборной Украины. Во времена игровой карьеры выступал за "Шахтер" и "Динамо", с которым в 1975 году выиграл Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.