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Espreso.tvСпортПрезидент ФФУ времен Януковича Коньков может стать советником Павелко

Президент ФФУ времен Януковича Коньков может стать советником Павелко


фото: dynamo.kiev.ua
Бывший глава ФФУ Анатолий Коньков может стать советником нынешнего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко

Об этом сообщает SportArena.

Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков может вернуться в высший руководящий орган украинского футбола.

По информации источника, 70-летний специалист получит должность советника нынешнего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

70-летний Анатолий Коньков возглавлял Федерацию футбола Украины с 2012 до 2015 года. В 1995 году был главным тренером сборной Украины. Во времена игровой карьеры выступал за "Шахтер" и "Динамо", с которым в 1975 году выиграл Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

 

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