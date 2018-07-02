Экс-президент ФФУ сознался, что на ЧМ-2018 болеет за сборную России

2 июля, 2018, 15:01

Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков заявил, что болеет за сборную России на чемпионате мира

Видео с этим заявлением обнародовала жена Анатолия Конькова - Мария в соцсетях, сообщает FootballHub.

"Я болел, болею и буду болеть за сборную Российской Федерации. И все мои друзья тоже", – сказал Коньков.

68-летний Анатолий Коньков возглавлял Федерацию футбола Украины с 2012 до 2015 года. В 1995 году был главным тренером сборной Украины. Во времени игровой карьеры выступал за "Шахтер" и "Динамо", с которым в 1975 году выиграл Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.