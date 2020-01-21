Полиция задержала человека, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"19 января мужчина с помощью баллончика с краской повредил надпись на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Для задержания подозреваемого полицейские проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлено маршрут движения нарушителя. В результате проведенных мероприятий сегодня нарушителя задержали", - рассказал начальник Криворожского отдела полиции Сергей Лукашов.
По его словам, подозреваемый - ранее судимый местный житель 1983 года рождения.
Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Он задержан, решается вопрос о вручении уведомления о подозрении по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
- 19 января подозреваемый повредил надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога.
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