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Espreso.tvОбществоВ Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста

В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Центрально-городском районе Кривого Рога

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"19 января местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

  • Ранее сообщалось, что в Киеве возле синагоги разрисовали памятник Шолом-Алейхему.
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