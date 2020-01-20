В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"19 января местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).