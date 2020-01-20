В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста
20 января, 2020, 14:03
Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Центрально-городском районе Кривого Рога
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"19 января местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога", - говорится в сообщении.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
- Ранее сообщалось, что в Киеве возле синагоги разрисовали памятник Шолом-Алейхему.
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