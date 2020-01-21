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Espreso.tvСпортОбидчик Джошуа рассказал, какой боксер устроит Усику ад

Обидчик Джошуа рассказал, какой боксер устроит Усику ад


фото: BoxingScene
Британский тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что его соотечественник Дерек Чисора способен победить украинца Александра Усика

Об этом Уайт заявил IFL TV.

По словам Уайта, если Чисора будет в форме, он устроит Усику на ринге настоящий ад.

"Если Дерек будет в форме, он победит Усика. Усик думает, что легко перебоксирует Чисору, что он медленный, но если Дерек будет мотивирован, украинца ждет настоящий ад. Я был в отличной форме накануне обоих поединков, а Чисора все равно устроил мне жару", - сказал Уайт, который побеждал на любительском ринге чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа.

Кроме этого, Уайт выразил уверенность, что Джошуа одолеет Усика. Однако, по мнению британца, он не рискнет встречаться с украинцем в следующем поединке, а выйдет на ринг против Пулева из Болгарии.

"Скорее всего, Джошуа выберет Пулева. У него только что было два эмоциональных поединка с Руисом. Я думаю, Энтони нокаутирует болгарина, и сделает это достаточно легко. Бой с Усиком был бы гораздо сложнее, но и его Джошуа пройдет", - сказал Уайт.

  • Напомним, 11 января промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что соперником украинского боксера в поединке за вакантный титул WBO в супертяжелом весе станет новозеландец Джозеф Паркер, а не Дерек Чисора.
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