 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМалюська хочет пустить тюрьмы с молотка

Малюська хочет пустить тюрьмы с молотка


фото: Українська правда
21 января министр юстиции Денис Малюська сообщил о намерениях распродать большое количество украинских тюрем

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

Министр отметил, что сейчас в Украине больше тюрем, чем нужно. Министерство юстиции планирует распродавать тюрьмы с поступлением части полученного дохода в министерство.

Малюська отметил, что сейчас больше тюрем, чем пока нужно.

"Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - отметил Малюська.

Министр также отметил, что в Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест, однако, по его мнению, это СИЗО не самое худшее в Украине.

"Есть хуже ситуации, во всяком случае с теми фото, что я показывал. По крайней мере там нет такого риска, что стены упадут. А существуют СИЗО, где состояние зданий гораздо хуже. А история о том, что они спят по очереди, - просто есть камеры, где находятся 20 человек, 15,16", - добавил он.

  • Напомним, ранее Малюська заявлял о переносе Лукьяновского СИЗО за пределы Киева
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать