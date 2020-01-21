Малюська хочет пустить тюрьмы с молотка

21 января, 2020, 10:39

21 января министр юстиции Денис Малюська сообщил о намерениях распродать большое количество украинских тюрем

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

Министр отметил, что сейчас в Украине больше тюрем, чем нужно. Министерство юстиции планирует распродавать тюрьмы с поступлением части полученного дохода в министерство.

Малюська отметил, что сейчас больше тюрем, чем пока нужно.

"Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - отметил Малюська.

Министр также отметил, что в Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест, однако, по его мнению, это СИЗО не самое худшее в Украине.

"Есть хуже ситуации, во всяком случае с теми фото, что я показывал. По крайней мере там нет такого риска, что стены упадут. А существуют СИЗО, где состояние зданий гораздо хуже. А история о том, что они спят по очереди, - просто есть камеры, где находятся 20 человек, 15,16", - добавил он.