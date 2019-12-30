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Espreso.tvОбществоМалюська: инвест-конкурс по продаже Лукьяновского СИЗО не будет продлен

Малюська: инвест-конкурс по продаже Лукьяновского СИЗО не будет продлен

В планах - перенос Лукьяновского СИЗО за пределы Киева

Об этом сказал министр юстиции Украины в интервью РБК-Украина .

"Инициативу в заявленном ранее формате точно продолжать не будем. Думаем над другими последующими вариантами работы с этими СИЗО. Например, перенос Лукьяновского СИЗО за пределы Киева потенциально привлекательный, но крайне сложный, и я не уверен, что именно этот следственный изолятор будет первый,, который мы будем выносить за пределы города ", - сказал он.

Малюська добавил, что это касается Одессы и частично Львова и нескольких других городов.

"Начнем с каких-то региональных переносов. Лукьяновское СИЗО - это второй этап, когда мы найдем взаимопонимание с местной властью и потенциальным инвестором, который сможет это все оплатить ", - подчеркнул Малюська.

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