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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня начала неделю с падения

Официальный курс: гривня начала неделю с падения


фото: reuters
Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты на 16 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, на 20 января 2020 г. официальный курс установлен на уровне 24,25 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,93. В пятницу, на 17 января курс был 26,9 гривни.

 
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