Официальный курс: гривня начала неделю с падения
20 января, 2020, 10:55
Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты на 16 копеек
Об этом говорится в данных регулятора.
Таким образом, на 20 января 2020 г. официальный курс установлен на уровне 24,25 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,93. В пятницу, на 17 января курс был 26,9 гривни.
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