Официальный курс: гривня начала неделю с падения

20 января, 2020, 10:55

Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты на 16 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, на 20 января 2020 г. официальный курс установлен на уровне 24,25 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,93. В пятницу, на 17 января курс был 26,9 гривни.