Коронавирус в Китае: количество больных выросло почти до 300

21 января, 2020, 12:30

Количество пациентов с новым коронавирусом в Китае возросло до 291 человека

Об этом сообщает CNA.

"Китай подтвердил, что 291 пациент был инфицирован новым коронавирусом", - говорится в сообщении.

Только в провинции Хубэй было зарегистрировано 270 пациентов с новым вирусом.

Остальные больные установлены в Пекине, Шанхае и южной провинции Гуанджоу.

По данным властей, среди инфицированных 15 медработников.

Ранее было известно о 219 больных коронавирусом.

Как сообщалось, уже четвертый человек умер в Китае в результате заражения новым видом вируса, который быстро распространяется по стране.