Коронавирус в Китае: количество больных выросло почти до 300
21 января, 2020, 12:30
Количество пациентов с новым коронавирусом в Китае возросло до 291 человека
Об этом сообщает CNA.
"Китай подтвердил, что 291 пациент был инфицирован новым коронавирусом", - говорится в сообщении.
Только в провинции Хубэй было зарегистрировано 270 пациентов с новым вирусом.
Остальные больные установлены в Пекине, Шанхае и южной провинции Гуанджоу.
По данным властей, среди инфицированных 15 медработников.
Ранее было известно о 219 больных коронавирусом.
Как сообщалось, уже четвертый человек умер в Китае в результате заражения новым видом вируса, который быстро распространяется по стране.
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