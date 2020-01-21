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Espreso.tvОбществоКабмин пересмотрит зарплаты топменеджеров госкомпаний

Кабмин пересмотрит зарплаты топменеджеров госкомпаний

Кабинет министров инициировал пересмотр зарплат топменеджеров государственных компаний

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Facebook.

По словам премьера, он поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топменеджеров и наблюдательных советов.

"Оплата труда должна быть конкурентной и в то жевремя справедливой", - отметил Гончарук.

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