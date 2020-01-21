Кабмин пересмотрит зарплаты топменеджеров госкомпаний
21 января, 2020, 20:29
Кабинет министров инициировал пересмотр зарплат топменеджеров государственных компаний
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Facebook.
По словам премьера, он поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топменеджеров и наблюдательных советов.
"Оплата труда должна быть конкурентной и в то жевремя справедливой", - отметил Гончарук.
- Напомним, что правительство обнародовало информацию о зарплате членов Кабинета министров Украины в 2019 году.
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