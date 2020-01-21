Экс-футболист "Металлиста" ошарашил переходом в экзотический чемпионат

21 января, 2020, 17:05

Бывший футболист "Металлиста" Евгений Будник перешел в индонезийский клуб "Персит Тангеранг"

Об этом индонезийский клуб сообщает в Instagram.

Будник, который в первой половине сезона играл за армянский "Урарту", перешел в клуб "Персита" из Тангеранге. 29-летний нападающий в нынешнем сезоне забил в чемпионате Армении 4 гола в 9 матчах.

За карьеру он поиграл за харьковский "Арсенал", "Металлист", "Ворсклу", "Сталь", белорусское "Динамо" из Минска, чешский "Слован", австрийский "Капфенберг", греческие "Платаниас" и "Ламию".

В чемпионате Индонезии выступает еще один украинец - Евгений Бохашвили, который играет за "ПСС Слеман".