 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Металлиста" ошарашил переходом в экзотический чемпионат

Экс-футболист "Металлиста" ошарашил переходом в экзотический чемпионат


фото: sport.bigmir.net
Бывший футболист "Металлиста" Евгений Будник перешел в индонезийский клуб "Персит Тангеранг"

Об этом индонезийский клуб сообщает в Instagram.

Будник, который в первой половине сезона играл за армянский "Урарту", перешел в клуб "Персита" из Тангеранге. 29-летний нападающий в нынешнем сезоне забил в чемпионате Армении 4 гола в 9 матчах.

За карьеру он поиграл за харьковский "Арсенал", "Металлист", "Ворсклу", "Сталь", белорусское "Динамо" из Минска, чешский "Слован", австрийский "Капфенберг", греческие "Платаниас" и "Ламию".

В чемпионате Индонезии выступает еще один украинец - Евгений Бохашвили, который играет за "ПСС Слеман".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать