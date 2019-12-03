Украинский футболист сделал дубль в чемпионате Индонезии

3 декабря, 2019, 16:46

Украинский нападающий "ПСС Слеман" Евгений Бохашвили забил два гола в матче чемпионата Индонезии по футболу

Об этом сообщает liga1match в instagram.

Бывший нападающий "Днепра" и "Карпат", а ныне "ПСС Слеманг" Евгений Бохашвили отличился дублем в матче чемпионата Индонезии, против футбольного клуба "Бадак Лампунг". Первый мяч он забил на 14-й минуте, а второй - на 34-й минуте встречи.

После 30-го тура "ПСС Слеман" идет на шестом месте, имея в своем активе 43 очка и отставая от второго места всего на три балла. Бохашвили выступает в чемпионате Индонезии с весны 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний украинец забил 14 голов.