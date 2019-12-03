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Espreso.tvСпортУкраинский футболист сделал дубль в чемпионате Индонезии

Украинский футболист сделал дубль в чемпионате Индонезии


фото: pss-sleman.co.id
Украинский нападающий "ПСС Слеман" Евгений Бохашвили забил два гола в матче чемпионата Индонезии по футболу

Об этом сообщает liga1match в instagram.

Бывший нападающий "Днепра" и "Карпат", а ныне "ПСС Слеманг" Евгений Бохашвили отличился дублем в матче чемпионата Индонезии, против футбольного клуба "Бадак Лампунг". Первый мяч он забил на 14-й минуте, а второй - на 34-й минуте встречи.

После 30-го тура "ПСС Слеман" идет на шестом месте, имея в своем активе 43 очка и отставая от второго места всего на три балла. Бохашвили выступает в чемпионате Индонезии с весны 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний украинец забил 14 голов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ @pssleman 2-0 @badaklampungfc. # ShopeeLiga1 #ShopeeForMen #ShopeeID

Публикация от Shopee Liga 1 (@ liga1match)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ @Pssleman 1-0 @badaklampungfc. # ShopeeLiga1 #ShopeeForMen #ShopeeID

Публикация от Shopee Liga 1 (@ liga1match)

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