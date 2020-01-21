Джошуа сравнил Усика с Холифилдом

21 января, 2020, 13:30

Британский тяжеловес Джошуа сравнил украинца Александра Усика со знаменитым американским боксером Эвандером Холифилдом

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам обладателя титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, обязательный претендент на титул WBO Александр Усик имеет большие перспективы в супертяжелом весе, ведь достиг выдающихся успехов в первой тяжелой категории (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира.

"Усик - лучший крузер, которого мы когда-либо видели, и я хочу драться с ним, поскольку он перешел в супертяжелый вес. Люди говорят, мол, он же крузер, но посмотрите на достижение Эвандера Холифилда. Он был феноменальным бойцом. Кто сказал, что Усик не способен на великие дела? Но чтобы продемонстрировать свой потенциал, он должен драться с топовыми бойцами хэвивейта. Я буду первым, кто бросит ему вызов", - сказал Джошуа.

Эвандер Холифилд был чемпионом мира в первом тяжелом и супертяжелом весе.