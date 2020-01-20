Иран заявил, что остается в ядерном соглашении

20 января, 2020, 13:52

Иран все еще остается в ядерном соглашении от 2015 года

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Аббас Мусави, сообщает DW .

Мусави раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения.

"Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными", - сказал он.

Тегеран настаивает на том, чтобы другие страны также выполняли условия ядерного соглашения.

Напомним, ранее президент Ирана заявил, что его страна на данный момент обогащает больше урана, чем до подписания ядерного соглашения в 2015 году.