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Espreso.tvОбществоИран обогащает урана больше, чем до ядерного соглашения, - Рухани

Иран обогащает урана больше, чем до ядерного соглашения, - Рухани


фото: reuters
Иран больше не придерживается обязательств, наложенных ядерным соглашением с мировыми державами, продолжает обогащение урана и делает это в больших объемах, чем к подписанию соглашения

Об этом заявил лидер Ирана Рухани, передает Middle East Online .

"Сегодня мы не имеем никаких ограничений в сфере ядерной энергетики ... Наше ежедневное обогащение урана выше, чем к соглашению", - сказал Рухани.

По его словам, давление на Иран выросло, но страна продолжает развиваться.

Сейчас Иран производит обогащенный уран более 3,67%, установленных соглашением, и не придерживается лимита 300 кг, наложенных на его запасы обогащенного урана.

Рассказывая о больших объемах, Рухани не уточнил, производит ли теперь Иран большее количество обогащенного урана, или обогащает руду изотопами урана 235 на более высоком уровне, чем до соглашения.

В 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий, по которому Иран отказывался реализовывать свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, Евросоюз.

Соединенные Штаты по настоянию президента Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана.

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