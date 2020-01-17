Иран обогащает урана больше, чем до ядерного соглашения, - Рухани
Об этом заявил лидер Ирана Рухани, передает Middle East Online .
"Сегодня мы не имеем никаких ограничений в сфере ядерной энергетики ... Наше ежедневное обогащение урана выше, чем к соглашению", - сказал Рухани.
По его словам, давление на Иран выросло, но страна продолжает развиваться.
Сейчас Иран производит обогащенный уран более 3,67%, установленных соглашением, и не придерживается лимита 300 кг, наложенных на его запасы обогащенного урана.
Рассказывая о больших объемах, Рухани не уточнил, производит ли теперь Иран большее количество обогащенного урана, или обогащает руду изотопами урана 235 на более высоком уровне, чем до соглашения.
В 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий, по которому Иран отказывался реализовывать свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, Евросоюз.
Соединенные Штаты по настоянию президента Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана.
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