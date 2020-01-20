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Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: адвокаты призвали Сенат откинуть статьи

Импичмент Трампа: адвокаты призвали Сенат откинуть статьи

Защита президента Трампа в процессе импичмента настаивает, что обвинения против него в злоупотреблении властью и давлении на Украину не входят в статьи, которые предусматривают импичмент главы Белого дома

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN .

При этом адвокаты требуют от Сената отбросить вообще обвинения против президента как таковые, не имеют правовых обоснований.

"Юридическая команда президента Дональда Трампа во вторник начнет судебный процесс в Сенате с утверждений, что против него импичмент вообще не должен был быть объявленным, поскольку действия президента относительно Украины не подпадали под уголовное преступление", - отмечает телеканал со ссылкой на детали документа, Белый дом послал 20 января в Сенат США.

Как заявили юристы Трампа, обвинения против президента, что он препятствовал Конгрессу, вообще были "легкомысленными и опасными" и были попыткой изменить распределение власти, очерченный Конституцией. В этой связи адвокаты призывают Сенат вообще отбросить официальные обвинения, сформулированные Палатой представителей США.

  • Защитники президента США Дональда Трампа назвали две статьи импичмента, направленные Палатой представителей, опасной атакой на права американских избирателей.
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