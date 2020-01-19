Адвокаты Трампа назвали процедуру импичмента атакой на права американцев

19 января, 2020, 11:56

Защитники президента США Дональда Трампа назвали две статьи импичмента, направленные Палатой представителей, опасной атакой на права американских избирателей

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Группа юристов президента Дональда Трампа 18 января обратилась с заявлением в его защиту в Сенат. Документ приводит аргументы, защита планирует использовать во время слушаний об импичменте.

В заявлении команда адвокатов Трампа назвала две статьи импичмента, направленные Палатой представителей, опасной атакой на права американского народа свободно выбирать своего президента.

"Это бесстыдная и противозаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020-го, до которых осталось всего несколько месяцев", - говорится в заявлении.