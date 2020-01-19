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Espreso.tvМирАдвокаты Трампа назвали процедуру импичмента атакой на права американцев

Адвокаты Трампа назвали процедуру импичмента атакой на права американцев


фото: REUTERS
Защитники президента США Дональда Трампа назвали две статьи импичмента, направленные Палатой представителей, опасной атакой на права американских избирателей

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Группа юристов президента Дональда Трампа 18 января обратилась с заявлением в его защиту в Сенат. Документ приводит аргументы, защита планирует использовать во время слушаний об импичменте.

В заявлении команда адвокатов Трампа назвала две статьи импичмента, направленные Палатой представителей, опасной атакой на права американского народа свободно выбирать своего президента.

"Это бесстыдная и противозаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020-го, до которых осталось всего несколько месяцев", - говорится в заявлении.

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