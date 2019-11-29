Террористы "ДНР" приняли "закон" о границе, которая охватывает всю Донецкую область
29 ноября, 2019, 12:41
Террористическая организация "ДНР" приняла "закон" о так называемой "государственной границе", которая охватывает территорию всей Донецкой огбласти
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