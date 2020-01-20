В Индонезии произошло сильное землетрясение
20 января, 2020, 13:10
В Индонезии в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 6,6 без угрозы цунами
Об этом в понедельник заявили местные власти, сообщает Orissa Post .
«Землетрясение силой 6,6 балла по шкале Рихтера произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси», - говорится в сообщении.
Предупреждение о цунами не поступало.
Землетрясение произошло в 23:58 в воскресенье с эпицентром в 64 км северо-западнее района Болаанг Монгондоу Селатан.
Сообщений о травмах среди населения или каких-либо материальных убытках не поступало. Угрозы цунами также нет.
- Напомним, 14 января в восточной части Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,0 , толчки ощущались в Токио.
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