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Espreso.tvОбществоВ Индонезии произошло сильное землетрясение

В Индонезии произошло сильное землетрясение

В Индонезии в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 6,6 без угрозы цунами

Об этом в понедельник заявили местные власти, сообщает Orissa Post .

«Землетрясение силой 6,6 балла по шкале Рихтера произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси», - говорится в сообщении.

Предупреждение о цунами не поступало.

Землетрясение произошло в 23:58 в воскресенье с эпицентром в 64 км северо-западнее района Болаанг Монгондоу Селатан.

Сообщений о травмах среди населения или каких-либо материальных убытках не поступало. Угрозы цунами также нет.

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