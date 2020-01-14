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Espreso.tvОбществоВ Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение


фото: nbcnews
В восточной части Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,0, толчки ощущались в Токио

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в восточной Японии, включая мегаполис Токио утром во вторник", - говорится в сообщении.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Токио - в соседней префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине около 50 км.

Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступали. Угрозу цунами не объявляли.

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