В Японии произошло мощное землетрясение

14 января, 2020, 10:44

В восточной части Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,0, толчки ощущались в Токио

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в восточной Японии, включая мегаполис Токио утром во вторник", - говорится в сообщении.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Токио - в соседней префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине около 50 км.

Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступали. Угрозу цунами не объявляли.