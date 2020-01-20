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Espreso.tvОбществоВ США произошла стрельба в ночном клубе, есть погибшие

В США произошла стрельба в ночном клубе, есть погибшие


фото: cnn
В ночном клубе в американском штате Техас в результате стрельбы погибли 2 человека, еще 5 получили ранения

Об этом сообщает CNN со ссылкой на руководителя города Сан Антонио Уильяма МакМануса.

"Два человека погибли и еще 5 получили ранения, когда неизвестный открыл огонь в клубе в Техасе ночью в воскресенье", - говорится в сообщении.

Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По словам МакМануса, стрельба произошла около 20 часов по местному времени. Он добавил, что, вероятно, мужчина открыл огонь после спора возле самого клуба.

Сейчас идет следствие, а правоохранители разыскивают подозреваемого

Напомним, в Чикаго произошла стрельба в барбершопе, в результате чего было 5 раненых.

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