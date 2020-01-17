В Чикаго произошла стрельба в барбершопе, 5 раненых
17 января, 2020, 12:32
В Чикаго, США, в результате стрельбы в барбершопе получили ранения пять человек, включая трех несовершеннолетних
Об этом сообщает Chicago Tribune со ссылкой на полицию.
Среди раненых - трое подростков 12, 16 и 17 лет, а также двое взрослых в возрасте 30 и 40 лет.
Двое нападавших зашли в барбершоп, оглянулись и вышли, после чего выстрелили в посетителей через уличную витрину.
Всех пострадавших госпитализировали.
"Мы должны что-то сделать с этой жестокостью", - заявил представитель полиции.
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