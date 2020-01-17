В Чикаго произошла стрельба в барбершопе, 5 раненых

17 января, 2020, 12:32

В Чикаго, США, в результате стрельбы в барбершопе получили ранения пять человек, включая трех несовершеннолетних

Об этом сообщает Chicago Tribune со ссылкой на полицию.

Среди раненых - трое подростков 12, 16 и 17 лет, а также двое взрослых в возрасте 30 и 40 лет.

Двое нападавших зашли в барбершоп, оглянулись и вышли, после чего выстрелили в посетителей через уличную витрину.

Всех пострадавших госпитализировали.

"Мы должны что-то сделать с этой жестокостью", - заявил представитель полиции.