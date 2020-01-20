Саммит по поводу Ливии: мировые лидеры пообещали соблюдать эмбарго
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита по Ливии, передает France 24.
По ее словам, страны, имеющие собственные интересы в Ливии, согласились с тем, что они должны соблюдать эмбарго на поставки оружия и запрет должен контролироваться лучше, чем это было до этого.
"Мы договорились о всеобъемлющей программе действий. Я могу сказать, что все участники действительно были конструктивны. Мы все согласны с тем, что эмбарго нужно соблюдать и эмбарго на поставки оружия следует контролировать жестче, чем раньше", - сказала она.
19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии с участием лидеров Германии, Великобритании, Италии и России.
На саммите президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео.
Саммит по Ливии созвали с учетом обострения конфликта в стране и гуманитарного кризиса, в котором оказались тысячи ливийцев.
С апреля 2019 г. подразделение Ливийской национальной армии под командованием генерала Хафтара, который базируется на востоке, ведет наступление на столицу Триполи, где заседает признанное ООН правительство.
В результате боевых действий в окрестностях Триполи и в западной части Ливии были убиты тысячи мирных жителей, в том числе дети.
13 января 2020 г. между сторонами конфликта было подписано соглашение о прекращении огня.
Совет безопасности ООН ввел эмбарго на поставку вооружений в Ливию в 2011 году.
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