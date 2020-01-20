 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинца Лунина признали самым дорогим голкипером чемпионата Испании

Украинца Лунина признали самым дорогим голкипером чемпионата Испании


фото: managingmadrid. com
Украинский вратарь Андрей Лунин после перехода в "Овьедо" на правах аренды стал самым дорогим голкипером второго испанского дивизиона

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.

Украинский голкипер Андрей Лунин после перехода в "Овьедо" на правах аренды стал самым дорогим игроком клуба по версии немецкого портала Transfermarkt. 20-летний вратарь оценивается в 3 млн евро.

Также украинец стал самым дорогим голкипером Сегунды, такую же стоимость, как Лунин, имеет игрок "Райо Вальекано" Столе Димитрийовски.

В 2020 году Андрей Лунин уже провел 2 матча за "Овьедо", в которых пропустил 3 гола.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать