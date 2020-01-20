Украинца Лунина признали самым дорогим голкипером чемпионата Испании

20 января, 2020, 11:59

Украинский вратарь Андрей Лунин после перехода в "Овьедо" на правах аренды стал самым дорогим голкипером второго испанского дивизиона

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt.

Украинский голкипер Андрей Лунин после перехода в "Овьедо" на правах аренды стал самым дорогим игроком клуба по версии немецкого портала Transfermarkt. 20-летний вратарь оценивается в 3 млн евро.

Также украинец стал самым дорогим голкипером Сегунды, такую же стоимость, как Лунин, имеет игрок "Райо Вальекано" Столе Димитрийовски.

В 2020 году Андрей Лунин уже провел 2 матча за "Овьедо", в которых пропустил 3 гола.