Украина откроет посольство в Албании, - Пристайко

20 января, 2020, 11:20

20 января министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с бывшим премьер-министром Албании, действующим главой ОБСЕ Эдди Рамой анонсировал открытие посольства Украины в государстве

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Посольство планируют открыть в столице Албании - городе Тирана.

Пристайко заявил, что этот год может стать "годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией".

"Мы верим, что это будет не только успешный год во взаимодействии в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией. Мы, например, в этом году собираемся открыть наше посольство в Тиране. Наконец, мы долгое время над этим работали. Надеемся, что этот шаг позволит нашим странам быть ближе друг к другу ", - заявил он.