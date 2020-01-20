Украина откроет посольство в Албании, - Пристайко
20 января, 2020, 11:20
20 января министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с бывшим премьер-министром Албании, действующим главой ОБСЕ Эдди Рамой анонсировал открытие посольства Украины в государстве
Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.
Посольство планируют открыть в столице Албании - городе Тирана.
Пристайко заявил, что этот год может стать "годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией".
"Мы верим, что это будет не только успешный год во взаимодействии в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией. Мы, например, в этом году собираемся открыть наше посольство в Тиране. Наконец, мы долгое время над этим работали. Надеемся, что этот шаг позволит нашим странам быть ближе друг к другу ", - заявил он.
- Напомним, 1 января обязанности государства-главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешли к Албании от Словакии
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