Албания возглавила ОБСЕ

1 января, 2020, 16:08

1 января обязанности государства-главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешли к Албании от Словакии

Об этом говорится на сайте ОБСЕ, передает ТСН .

По словам премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эдди Рамы, который возглавил ОБСЕ, начало председательства является историческим моментом, поскольку его страна прошла от жестокого коммунистического режима, который был против ценностей Организации, к государству, которое ее возглавляет.

"Председательство в ОБСЕ знаменует собой кульминацию нашей значительной трансформации", - отметил Рама.

По его словам, кризис в Украине и вокруг нее будет оставаться актуальной проблемой безопасности в Европе. Среди других важных задач выделил: борьбу с насилием в отношении женщин, коррупцией, дискриминацией и торговлей людьми.

"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Усилия по урегулированию конфликтов будут в центре внимания албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе, как и раньше, забирали жизни", - сказал Рама.

Рама представит приоритеты албанского председательства в ОБСЕ на заседании Постоянного совета в Вене девятого января. К слову, председательствовать в ОБСЕ Албания будет в течение году.