Албания возглавила ОБСЕ
Об этом говорится на сайте ОБСЕ, передает ТСН .
По словам премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эдди Рамы, который возглавил ОБСЕ, начало председательства является историческим моментом, поскольку его страна прошла от жестокого коммунистического режима, который был против ценностей Организации, к государству, которое ее возглавляет.
"Председательство в ОБСЕ знаменует собой кульминацию нашей значительной трансформации", - отметил Рама.
По его словам, кризис в Украине и вокруг нее будет оставаться актуальной проблемой безопасности в Европе. Среди других важных задач выделил: борьбу с насилием в отношении женщин, коррупцией, дискриминацией и торговлей людьми.
"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Усилия по урегулированию конфликтов будут в центре внимания албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе, как и раньше, забирали жизни", - сказал Рама.
Рама представит приоритеты албанского председательства в ОБСЕ на заседании Постоянного совета в Вене девятого января. К слову, председательствовать в ОБСЕ Албания будет в течение году.
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